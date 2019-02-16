Военные испытали новый радиокомплекс: сможет блокировать любые дроны
В учебном центре "Десна" прошли испытания нового радиокомплекса, который сможет блокировать работу любых беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе учебного центра.
По данным военных, радиокомплекс предусматривает блокирование работы дронов гражданского и военного применения, выполнен в форме стрелкового оружия.
"Комплекс блокирует все виды дронов на дистанции до 1200 метров включительно, способен перекрывать все каналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Если дрон попадет в зону облучения данного устройства - потеряет управляемость", - отметили в учебном центре.
Комплекс разработан и произведен в Украине, уточнили в "Десне".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua