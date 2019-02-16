Военные испытали новый радиокомплекс: сможет блокировать любые дроны

В учебном центре "Десна" прошли испытания нового радиокомплекса, который сможет блокировать работу любых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного центра.

По данным военных, радиокомплекс предусматривает блокирование работы дронов гражданского и военного применения, выполнен в форме стрелкового оружия.

"Комплекс блокирует все виды дронов на дистанции до 1200 метров включительно, способен перекрывать все каналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Если дрон попадет в зону облучения данного устройства - потеряет управляемость", - отметили в учебном центре.

Комплекс разработан и произведен в Украине, уточнили в "Десне".



