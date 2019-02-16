К дому Порошенко приехали требовать "растаможки авто за 300 евро"

Под стенами дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская обл.) проходит акция, организованная партией "Рух новых сил Михеила Саакашвили", участники которой требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

В настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленная, к месту события пешком двигаются остальные участники.

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардия".

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявляют организаторы акции.

На месте проведения акции участники разместили картонный автомобиль - импровизированную "евробляху" - которую символически сожгли, требуя доступной растаможки.

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