К дому Порошенко приехали требовать "растаможки авто за 300 евро"

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Суббота, 16 февраля 2019, 12:32

Под стенами дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская обл.) проходит акция, организованная партией "Рух новых сил Михеила Саакашвили", участники которой требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

В настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленная, к месту события пешком двигаются остальные участники.  

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардия".

Украинская правда

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Темы: Порошенко акции авто Саакашвили


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