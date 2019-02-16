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В Москве и Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько ТЦ. Угрожал "Путин"

Суббота, 16 февраля 2019, 12:32

В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга из-за сообщений об угрозе взрыва прошли проверки и эвакуация посетителей в нескольких торговых центрах.  

Как сообщает ТАСС, в Москве правоохранительные органы проверили три торговых центра сети "Капитолий", об угрозе взрыва в которых сообщили анонимные источники.

В частности, правоохранители проверили ТЦ на проспекте Вернадского, ул.Миклухо-Маклая, где были эвакуированы около 700 посетителей и персонал, и Севастопольском проспекте. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. 

По сообщению "Фонтанки", в Санкт-Петербурге сообщения о бомбах поступили относительно ТЦ "Капитолий", "Румба", "Радуга", "Пик", "Галерея", "Шкиперский молл", "Лето", а также гипермаркета "Лента" на Пулковском шоссе и гостиницы "Россия".

"Сообщения о минировании поступали по электронной почте и были якобы подписаны именем Владимира Путина. В сообщениях, оправленных в московские торговые центры, утверждалось, что в здании находится бомба "номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента", начиненная дробью", - отмечает СМИ. 

Информацию о том, что ТЦ "Румба" получил электронные письма с угрозами минирования от имени президента РФ подтвердили РБК в администрации торгового центра. 

 
 
 
В Москве и Петербурге проверили и эвакуировали несколько ТЦ из-за сообщения об угрозе взрыва.

Темы: РосcияПутинвзрывтерроризм
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