В Москве и Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько ТЦ. Угрожал "Путин"

В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга из-за сообщений об угрозе взрыва прошли проверки и эвакуация посетителей в нескольких торговых центрах.

Как сообщает ТАСС, в Москве правоохранительные органы проверили три торговых центра сети "Капитолий", об угрозе взрыва в которых сообщили анонимные источники.

В частности, правоохранители проверили ТЦ на проспекте Вернадского, ул.Миклухо-Маклая, где были эвакуированы около 700 посетителей и персонал, и Севастопольском проспекте. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

По сообщению "Фонтанки", в Санкт-Петербурге сообщения о бомбах поступили относительно ТЦ "Капитолий", "Румба", "Радуга", "Пик", "Галерея", "Шкиперский молл", "Лето", а также гипермаркета "Лента" на Пулковском шоссе и гостиницы "Россия".

"Сообщения о минировании поступали по электронной почте и были якобы подписаны именем Владимира Путина. В сообщениях, оправленных в московские торговые центры, утверждалось, что в здании находится бомба "номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента", начиненная дробью", - отмечает СМИ.

Информацию о том, что ТЦ "Румба" получил электронные письма с угрозами минирования от имени президента РФ подтвердили РБК в администрации торгового центра.