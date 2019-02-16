На Донетчине сожгли авто секретаря горсовета. Мэр подозревает "оппонентов"

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Суббота, 16 февраля 2019, 16:09

В г.Покровске (Донецкая обл.) неизвестные сожгли авто секретаря горсовета Ирины Сущенко.

Как сообщили в Покровском отделе полиции, сообщение от местного жителя о возгорании "Тoyota Camry" во дворе многоэтажного дома поступило около 1:00 16 февраля.

 

 
 
фото - Покровский отдел полиции

"Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю. По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера (15 февраля - ред.) во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами", - прокомментировал инцидент мэр Покровская Руслан Требушкин.

Украинская правда

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Темы: Донецкая область полиция


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