Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донетчине сожгли авто секретаря горсовета. Мэр подозревает "оппонентов"

Суббота, 16 февраля 2019, 15:09

В г.Покровске (Донецкая обл.) неизвестные сожгли авто секретаря горсовета Ирины Сущенко.

Как сообщили в Покровском отделе полиции, сообщение от местного жителя о возгорании "Тoyota Camry" во дворе многоэтажного дома поступило около 1:00 16 февраля.

 

 
 
фото - Покровский отдел полиции

"Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю. По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера (15 февраля - ред.) во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами", - прокомментировал инцидент мэр Покровская Руслан Требушкин.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение
Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа
Россияне били по Донетчине: 1 погибший и 7 раненых в сутки
Последние новости
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
Все новости...
Реклама: