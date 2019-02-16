Климкин: внешняя политика Украины не изменится при любом президенте

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Суббота, 16 февраля 2019, 16:48

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что в случае победы любого из кандидатов на президентских выборах Украина не перейдет к пророссийской политики.

Об этом он заявил в выступлении на "Украинском ланче" в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на просьбу прокомментировать возможное влияние президентских выборов на вектор Украины, Климкин подчеркнул, что не ожидает изменения даже в случае смены главы государства

"У меня нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики", - заявил он.

По его мнению, новому лидеру государства придется считаться с мнением украинцев. "Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", - пояснил министр

В то же время министр призвал Запад учитывать приближение не только президентских и парламентских выборов, но также местных выборов, значительная часть которых состоится в 2020 году.

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Темы: Климкин выборы президента 2019


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