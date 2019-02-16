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Канада проведет конференцию по реформам с новым президентом Украины

Суббота, 16 февраля 2019, 16:35

Новый президент Украины должен принять участие в международной конференции по вопросу реформ, запланированной в Торонто на 5 июля.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Фриланд, закрывая "Украинский ланч" в Мюнхене, организованный фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

"Уже могу назвать дату. Конференция состоится 5 июля", - заявила она.

А данным "Европейской правды", конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.

"Это произойдет уже после выборов президента Украины. И новый президент будет там", - заверила Фриланд.

Европейская правда

Темы: Канада
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