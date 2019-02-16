В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель, полицейские ранены

624 просмотра
Суббота, 16 февраля 2019, 18:39
Фото с Facebook Сергея Князева

При разминировании и изъятие боеприпасов у поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер, трое полицейских получили ранения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook в субботу вечером.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки раздался взрыв", - рассказал он.

По словам Князева, в результате взрыва спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

Раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь. Также на место ЧП направлен самолет санавиации для эвакуации раненых.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция ГСЧС Донецкая область


powered by lun.ua
По теме
На Донетчине сожгли авто секретаря горсовета. Мэр подозревает "оппонентов" 16 февраля 2019, 16:09
Парасюк взял на поруки АТОшника, подозреваемого в совершении покушения на убийство 15 февраля 2019, 20:52
Спецоперация в Кривом Роге: накрыли картель, торговавший 5 видами наркотиков 15 февраля 2019, 13:19
Все новости
Главные новости
В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель, полицейские ранены
Климкин: внешняя политика Украины не изменится при любом президенте
Климкин сказал, когда России ждать персональных санкций от ЕС
Порошенко и Меркель обсудили противодействие вмешательству РФ в выборы
Все новости
Фото

Как лекарства побеждают рак

Фото

Две Barbie, которые изменят мировоззрение вашего ребенка

Образование

Истории трех семей, которые выбрали домашнюю учебу

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів