В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель, полицейские ранены

При разминировании и изъятие боеприпасов у поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер, трое полицейских получили ранения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook в субботу вечером.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки раздался взрыв", - рассказал он.

По словам Князева, в результате взрыва спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

Раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь. Также на место ЧП направлена санавиация для эвакуации раненых.