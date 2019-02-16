Почти апрель: в Украине в воскресенье до 14 тепла

В Украине в воскресенье, 17 февраля, осадков не ожидается, температура будет колебаться от 2 мороза ночью до 10 тепла днем, на юге страны - до 14.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно, без осадков. На дорогах большинства северных, центральных, восточных областей и Карпатского региона местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​в восточных областях местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​- 5-10° тепла, в западной и южной частях страны местами 11-14°, на севере Левобережья - 2-4° тепла.

18-19 февраля в Украине также ожидается переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 18 февраля - от 3° тепла до 2° мороза, в Черниговской и Сумской областях - 1-6° мороза. 19 февраля снижение температуры, кроме западных областей, до 4-9° мороза, на севере Левобережья местами до 10-12° мороза.

Днем на Левобережье около 0°, на остальной территории 3-8° тепла, 19 февраля на крайнем западе 10-12° тепла.

В среду, 20 февраля, в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью в западных областях около 0°, в восточных областях - 5-10° мороза, на остальной территории 1-7° мороза; днем 3-9° тепла.

21 февраля на большей части территории Украины небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° тепла, на юге до 9° тепла.

В Киеве в воскресенье, 17 февраля, переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​7-9° тепла.

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​5-10° тепла.

В понедельник и вторник, 18-19 февраля, в Киеве и области будет облачно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18 февраля от 2° мороза до 3° тепла, 19 февраля - 4-9° мороза; днем 3-8° тепла.

20 февраля в Киеве и области температура ночью 1-6° мороза, днем ​​- 3-8° тепла.

21 февраля - небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 0-5° тепла.