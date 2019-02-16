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Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины

Суббота, 16 февраля 2019, 18:16
Манфред Вебер

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины.

Об этом он заявил в выступлении на сфере Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.

По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", - заявил он.

Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он.

Европейская правда

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Темы: ЕСПРО
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