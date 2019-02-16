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Порошенко о победителе выборов: Мы не РФ

Суббота, 16 февраля 2019, 19:20
Порошенко о победителе выборов: Мы не РФ

Президент Петр Порошенко считает своим достижением то, что сейчас в Украине никто не знает имени победителя президентских выборов.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отвечая на вопрос: "Победите ли вы на выборах?".

"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии", - сказал Порошенко.

В то же время он выразил убеждение, что достигнет "очень хорошего результата".

Украинская правда
Темы: Порошенковыборы президента 2019
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