Порошенко о победителе выборов: Мы не РФ
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Суббота, 16 февраля 2019, 20:20
Президент Петр Порошенко считает своим достижением то, что сейчас в Украине никто не знает имени победителя президентских выборов.
Об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отвечая на вопрос: "Победите ли вы на выборах?".
"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии", - сказал Порошенко.
В то же время он выразил убеждение, что достигнет "очень хорошего результата".
Украинская правда
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