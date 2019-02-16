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Порошенко: Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины

Суббота, 16 февраля 2019, 20:11

Президент Петр Порошенко заявляет, что его смущают призывы к прекращению огня с обеих сторон, поскольку Украина обороняется.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, безопасность и демократию в центре Европы в XXI в., мы встанем на колени перед агрессором", - пояснил он.

Порошенко также подчеркнул, что в 2014 году Украина не имела программы относительно будущего членства в НАТО и имела нейтральный статус, однако это не защитило ее от российской агрессии.

"Поэтому нам следует прекратить это состояние неопределенности. Не только Украина должна платить эту огромную цену, но и Европа. Вы должны выучить уроки Грузии, Украины, потому что мы считаем себя восточным флангом НАТО, восточным флангом Европы", - сказал он.

Порошенко также призвал страны к координации действий в вопросах безопасности.

"Мы должны иметь коллективный ответ на то, что надо делать с безопасностью. Хочу напомнить, что атака на украинские корабли в Керченском проливе имеет очень интересное объяснение со стороны России: они защищают Керченский мост. Представьте российскую атаку в Балтийском море с целью защиты "Северного потока-2" через несколько лет. Надо иметь значительно лучшую координацию наших действий", - сказал президент.

Темы: ПорошенкоРосcия
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