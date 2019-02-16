Порошенко: Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины

5043 просмотра
Суббота, 16 февраля 2019, 21:11

Президент Петр Порошенко заявляет, что его смущают призывы к прекращению огня с обеих сторон, поскольку Украина обороняется.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, безопасность и демократию в центре Европы в XXI в., мы встанем на колени перед агрессором", - пояснил он.

Порошенко также подчеркнул, что в 2014 году Украина не имела программы относительно будущего членства в НАТО и имела нейтральный статус, однако это не защитило ее от российской агрессии.

"Поэтому нам следует прекратить это состояние неопределенности. Не только Украина должна платить эту огромную цену, но и Европа. Вы должны выучить уроки Грузии, Украины, потому что мы считаем себя восточным флангом НАТО, восточным флангом Европы", - сказал он.

Порошенко также призвал страны к координации действий в вопросах безопасности.

"Мы должны иметь коллективный ответ на то, что надо делать с безопасностью. Хочу напомнить, что атака на украинские корабли в Керченском проливе имеет очень интересное объяснение со стороны России: они защищают Керченский мост. Представьте российскую атаку в Балтийском море с целью защиты "Северного потока-2" через несколько лет. Надо иметь значительно лучшую координацию наших действий", - сказал президент.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Росcия


powered by lun.ua
По теме
Порошенко о победителе выборов: Мы не РФ 16 февраля 2019, 20:20
Акция Гриценко пришла под АП: Порошенко обвинили в подкупе избирателей 16 февраля 2019, 15:36
Порошенко и Меркель обсудили противодействие вмешательству РФ в выборы 16 февраля 2019, 13:59
Все новости
Главные новости
Cтало известно, кто будет соревноваться в финале нацотбора на "Евровидение"
Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины
В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель, полицейские ранены
Климкин: внешняя политика Украины не изменится при любом президенте
Все новости
Фото

Фотограф снимает заброшенные здания в странах Европы

тест

Как чистить зубы, выбирать щетку и пасту, и когда идти к стоматологу?

Медицина

Как и кому жаловаться на своего семейного врача или педиатра

Кино

7 фильмов, которые изменили представления о любви

Поиск по сайту
Архив
Весь архів