Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии talkSPORT
Воскресенье, 17 февраля 2019, 00:05
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко возглавил рейтинг Р4Р (независимо от весовой категории) по версии talkSPORT.
Об этом сообщает издание Tribuna.com.
Другой украинец Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, занял в списке третье место.
Вторым в рейтинге стал американец Теренс Кроуфорд, также в первую пятерку вошли мексиканец Сауль Альварес и представитель Казахстана Геннадий Головкин.
Отмечается, что при составлении рейтинга во внимание принимались результаты боксеров, а также то, насколько часто они проводили бои топ-уровня.
Напомним:
- Василий Ломаченко в 2018 году стал обладателем 2 чемпионских титулов в легком весе - WBA и WBO.
- Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе, вновь признала его лучшим pound-for-pound боксером мира.
- Отец и тренер боксера - Анатолий Ломаченко - стал тренером года по версии издания Sports Illustrated.
Украинская правда