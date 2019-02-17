Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии talkSPORT

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 01:05

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко возглавил рейтинг Р4Р (независимо от весовой категории) по версии talkSPORT.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

Другой украинец Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, занял в списке третье место.

Вторым в рейтинге стал американец Теренс Кроуфорд, также в первую пятерку вошли мексиканец Сауль Альварес и представитель Казахстана Геннадий Головкин.

Отмечается, что при составлении рейтинга во внимание принимались результаты боксеров, а также то, насколько часто они проводили бои топ-уровня.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: спорт


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