В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов с нефтью

На западе канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Сейнт Лазар в 300 км от столицы провинции города Виннипег.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2