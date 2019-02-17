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В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов с нефтью

Воскресенье, 17 февраля 2019, 02:04

На западе канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Сейнт Лазар в 300 км от столицы провинции города Виннипег.

Причины схода вагонов с рельсов пока неизвестны, ведется расследование.

"Сейчас на месте инцидента работают пожарные, спасатели и сотрудники железной дороги. В результате аварии никто не пострадал, но мог загрязниться локальный источник питьевой воды", - говорится в сообщении.

 
фото: укринформ

Темы: Канаданефть
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