В центре Мюнхена прошла акция в поддержку украинских политзаключенных

В центре немецкого Мюнхена, где в эти дни проходит международная конференция по вопросам безопасности, прошла акция в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Отмечается, что более сотни человек развернули украинские флаги и плакаты с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных.

Ukraine in Munich. Alone. Outside. Screaming. pic.twitter.com/rxHeKKRNB1