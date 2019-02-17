В центре Мюнхена прошла акция в поддержку украинских политзаключенных

В центре немецкого Мюнхена, где в эти дни проходит международная конференция по вопросам безопасности, прошла акция в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Отмечается, что более сотни человек развернули украинские флаги и плакаты с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных.

Участники акции принесли на площадь 100 стульев, на каждом из которых написали имена заключенных в РФ и аннексированном Крыму украинцев.

"На акции выступил глава МИД Украины Павел Климкин, который поблагодарил организаторов мероприятия и вспомнил о заключенных, в частности, об украинском режиссере Олеге Сенцове и украинском активисте Владимире Балухе", - говорится в сообщении.

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Напомним: