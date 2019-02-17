В Кривом Роге подожгли двери храма УПЦ МП

В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88".

Об этом сообщили на странице Криворожской епархии.

Поджог, согласно сообщению, был осуществлен с помощью зажигательной смеси, b привел к "возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня".

В епархии напомнили, что храм начал функционировать с 1876 года, а также заявили, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

В Криворожском отделе полиции сообщили, что по факту попытки поджога двери церкви начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

фото с сайта Криворожской епархии

"Происшествие случилось на территории Ингулецкого района. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства дела", - отметили в полиции.