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В Кривом Роге подожгли двери храма УПЦ МП

Воскресенье, 17 февраля 2019, 08:22
В Кривом Роге подожгли двери храма УПЦ МП

В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88".

Об этом сообщили на странице Криворожской епархии.

Поджог, согласно сообщению, был осуществлен с помощью зажигательной смеси, b привел к "возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня".

В епархии напомнили, что храм начал функционировать с 1876 года, а также заявили, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений". 

В Криворожском отделе полиции сообщили, что по факту попытки поджога двери церкви начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

 
 
фото с сайта Криворожской епархии

"Происшествие случилось на территории Ингулецкого района. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства дела", - отметили в полиции.

Украинская правда
Темы: церковьКривой Рог
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