Украина продолжит отказывать во въезде израильтянам, если Тель-Авив не изменит подход - депутат

Украина продолжит отказывать во въезде гражданам Израиля, если Тель-Авив будет продолжать такие же действия в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Георгий Логвинский.

По его словам, сегодня в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля было отказано во въезде на территорию Украины. Причины отказа законные - нет достаточных средств, не подтверждена цель визита.

Он также сообщил, что руководители МВД Израиля сообщили ему, что они задержали самолет из Украины с 140 украинскими гражданами в знак протеста.

"Под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе. Однако друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не изменит свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - написал Логвинский.

Отметим, в четверг в "Борисполе" отказали во въезде 14 израильтянам, Израиль в свою очередь вернул 54 украинца.

В ГПСУ вчера отметили, что все израильтяне, которым было отказано во въезде, не смогли должным образом подтвердить цель визита.

"Нет никакого предвзятого отношения, есть будничная работа. Нет такого, что у нас есть какие-то увеличения непропуска граждан Израиля. У нас была ситуация, когда в течение дня с разных рейсов в разных направлениях было отказано в пропуске 16 гражданам Израиля. Просто они не смогли должным образом подтвердить цель визита в Украину. Это было просто совпадение определенных обстоятельств. В этом нет никакого злого умысла", - сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.

В последнее время в Бен-Гурионе участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них подвергают долгим допросам, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

"Европейская правда"