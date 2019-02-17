Украина продолжит отказывать во въезде израильтянам, если Тель-Авив не изменит подход - депутат
Украина продолжит отказывать во въезде гражданам Израиля, если Тель-Авив будет продолжать такие же действия в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Георгий Логвинский.
По его словам, сегодня в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля было отказано во въезде на территорию Украины. Причины отказа законные - нет достаточных средств, не подтверждена цель визита.
Он также сообщил, что руководители МВД Израиля сообщили ему, что они задержали самолет из Украины с 140 украинскими гражданами в знак протеста.
"Под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе. Однако друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не изменит свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - написал Логвинский.
Отметим, в четверг в "Борисполе" отказали во въезде 14 израильтянам, Израиль в свою очередь вернул 54 украинца.
В ГПСУ вчера отметили, что все израильтяне, которым было отказано во въезде, не смогли должным образом подтвердить цель визита.
"Нет никакого предвзятого отношения, есть будничная работа. Нет такого, что у нас есть какие-то увеличения непропуска граждан Израиля. У нас была ситуация, когда в течение дня с разных рейсов в разных направлениях было отказано в пропуске 16 гражданам Израиля. Просто они не смогли должным образом подтвердить цель визита в Украину. Это было просто совпадение определенных обстоятельств. В этом нет никакого злого умысла", - сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.
В последнее время в Бен-Гурионе участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них подвергают долгим допросам, некоторых после этого отправляют домой.
По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.