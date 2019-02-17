Кинотеатр "Киев" передадут в аренду на 10 лет, уже есть пять претендентов

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 11:10

КГГА намерена передать здание кинотеатра "Киев" в аренду на 10 лет, обращения о намерении арендовать помещение уже поступили от 5 юрлиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорадминистрации.

Стоимость здания кинотеатра определена на уровне 170 775 900 грн, без НДС, стартовая арендная плата соответственно составит 569 253 грн, без НДС.

Заявки от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1 138 506 грн) КГГА будет принимать до 1 марта включительно.

О намерении арендовать помещение заявили ОО "Фонд "Молодость", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Компания "Таурус-Альянс" и ООО "Синема-Центр", сообщил замглавы КГГА Владимир Слончак.

"Кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате - с акцентом на фестивальный профиль, показы артхаусного кино и т.д. ... В частности, согласно предварительным условиям конкурса, арендатор должен уделять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа, продолжить сотрудничество с крупнейшими международными кинофестивалями (КМКФ "Молодость", "DocuDays", "КРОК", Одесский МКФ), посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран, осуществлять показы артхаусного кино, а также проводить образовательные и благотворительные мероприятия", - заявил Слончак.

Решение о передаче здания кинотеатра "Киев" в аренду будет приниматься на конкурсе.

Постоянная комиссия Департамента КГГА может принять дополнительные условия аренды, после чего в течение 5 рабочих дней будет размещено объявление о проведении конкурса на право аренды. Конкурс будет проведен через 20 календарных дней.

Украинская правда

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Темы: Киев КГГА деньги


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