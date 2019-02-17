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Кинотеатр "Киев" передадут в аренду на 10 лет, уже есть пять претендентов

Воскресенье, 17 февраля 2019, 10:10
Кинотеатр Киев передадут в аренду на 10 лет, уже есть пять претендентов

КГГА намерена передать здание кинотеатра "Киев" в аренду на 10 лет, обращения о намерении арендовать помещение уже поступили от 5 юрлиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорадминистрации.

Стоимость здания кинотеатра определена на уровне 170 775 900 грн, без НДС, стартовая арендная плата соответственно составит 569 253 грн, без НДС.

Заявки от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1 138 506 грн) КГГА будет принимать до 1 марта включительно.

О намерении арендовать помещение заявили ОО "Фонд "Молодость", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Компания "Таурус-Альянс" и ООО "Синема-Центр", сообщил замглавы КГГА Владимир Слончак.

"Кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате - с акцентом на фестивальный профиль, показы артхаусного кино и т.д. ... В частности, согласно предварительным условиям конкурса, арендатор должен уделять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа, продолжить сотрудничество с крупнейшими международными кинофестивалями (КМКФ "Молодость", "DocuDays", "КРОК", Одесский МКФ), посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран, осуществлять показы артхаусного кино, а также проводить образовательные и благотворительные мероприятия", - заявил Слончак.

Решение о передаче здания кинотеатра "Киев" в аренду будет приниматься на конкурсе.

Постоянная комиссия Департамента КГГА может принять дополнительные условия аренды, после чего в течение 5 рабочих дней будет размещено объявление о проведении конкурса на право аренды. Конкурс будет проведен через 20 календарных дней.

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Напомним,

  • Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. 
  • По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.
  • В конкурсе на определение арендатора имущественного комплекса могут принимать участие все желающие, в т.ч. последний арендатор - "КЦ Кинотеатр "Киев". 
  • В КГГА заверили, что "Киев" не изменит своего целевого назначения даже в случае смены арендатора.

Украинская правда

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Темы: КиевКГГАденьги
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