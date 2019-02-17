Опрос: Россия и США - самые большие угрозы безопасности Европы

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 15:17

Россия и США - самые большие угрозы безопасности Европы, свидетельствует опрос немецкого Фонда Фридриха Эберта, проведенный в семи европейских странах.

Об этом пишет Onet.pl.

Большинство респондентов во всех семи странах убеждено, что ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась, и опасается возможности новой войны.

В Польше 77%, а в Украине 67% респондентов считают, что главным источником угрозы является Россия. Половина опрошенных немцев считает, что угрозу прежде всего создают США. Аналогично думает, один из четырех французов.

Респонденты в основном озабочены вооруженными конфликтами, терроризмом и изменением климата. Страх перед войной является крупнейшим в Украине, Польше и России. Поляки считают, что их страна должна увеличить расходы на оборону.

Большинство респондентов в Германии, Франции, Польше и 80% сербов считают, что их страна должна сотрудничать с Россией больше, чем раньше.

В то же время 77% опрошенных поляков считают, что Польша больше сотрудничать с Европейским союзом, чем раньше. 66% поляков при этом заявляют, что политика ЕС противоречит интересам Польши.

"Европейская правда"

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Темы: Росcия США ЕС социология


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