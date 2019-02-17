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Под конец следующей недели в Украину вернется снег

Воскресенье, 17 февраля 2019, 16:50
Под конец следующей недели в Украину вернется снег

В Украине в понедельник, 18 февраля, осадков не ожидается, на большей части территории страны днем ​​воздух прогреется до 4-9° тепла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

"Облачно. Без осадков. В восточных областях, на севере Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 5° мороза, днем ​​4-9° тепла, на Левобережье 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

 

На 19-20 февраля синоптики осадков также не прогнозируют, однако на севере Левобережья на дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 3-8 м/с.

В западных областях ночью будет около 0°, днем ​​5-10° тепла; на остальной территории ночью 19 февраля 5-10° мороза, 20 февраля 1-6° мороза; днем 2-7° тепла.

 

В четверг, 21 февраля, на Левобережье выпадет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной же территории без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла (на юге и западе страны днем ​​4-9° тепла).

 

22 февраля на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидается снег, местами с дождем; температура ночью и днем ​​западных и южных областях около 0°, на остальной территории 1-7° мороза (на северо-востоке ночью до 10° мороза).

 

В Киеве и области 18 февраля будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в столице ночью около 0°, днем ​​4-6° тепла; по области ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° выше нуля.

Осадков не ожидается в столице и Киевской области и в последующие дни, 19 и 20 февраля. Ветер будет южный с переходом в западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 19 февраля 5-10°, 20 февраля 1-6° мороза; днем 2-7° тепла.

В четверг, 21 февраля, ночью и днем ​​температура составит около 0°, будет сухо.

Однако уже в пятницу, 22 февраля, днем ​​пойдет снег, температура ночью опустится до 1-6° мороза.

Темы: погода
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