Лавров пожалел американцев: "Не поняли, что санкции не действуют"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли" бесполезность санкций.

Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России, передает РИА Новости.

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров.

Напомним: