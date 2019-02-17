Лавров пожалел американцев: "Не поняли, что санкции не действуют"
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Воскресенье, 17 февраля 2019, 18:38
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли" бесполезность санкций.
Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России, передает РИА Новости.
"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров.
Напомним:
- В январе экс-посол США в Украине, директор "Атлантического совета" (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца "мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ" в связи с агрессией в Керченском проливе.
- 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
Украинская правда
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