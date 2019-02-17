В Чернобыльской зоне отчуждения в Дитятковского лесничества вблизи с.Бычки произошло возгорание травяного настила на площади около 5 га.

Об этом вечером 17 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о возгорании на территории ДСП "Северная Пуща" поступило в 16:40.

"Пожар травяного настила возник на площади около 5 га. К тушению привлечены 18 человек личного состава и 3 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.

В 17:55 пожар был локализован.

Позже в ГСЧС добавили, что в 18:50 пожар был ликвидирован.