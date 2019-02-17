В зоне ЧАЭС горит 5 га леса, пожар локализован
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Воскресенье, 17 февраля 2019, 18:49
В Чернобыльской зоне отчуждения в Дитятковского лесничества вблизи с.Бычки произошло возгорание травяного настила на площади около 5 га.
Об этом вечером 17 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, информация о возгорании на территории ДСП "Северная Пуща" поступило в 16:40.
"Пожар травяного настила возник на площади около 5 га. К тушению привлечены 18 человек личного состава и 3 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.
В 17:55 пожар был локализован.
Украинская правда
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