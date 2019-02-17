В Одессе сожгли машину историка, боровшегося против застроек

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 19:35
Фото с Facebook Бабича

В ночь на воскресенье в Одессе сожгли машину историка, краеведа и общественного деятеля Александра Бабича.

Об этом сам Бабич сообщил в Facebook.

"Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы", - написал он.

По опубликованным фото видно, что машина стояла в непосредственной близости к двери дома.

"Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за 8 минут приехали и отработали), то 6 трупов могло бы быть. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти. Двери начали гореть", - рассказал Бабич.

В комментарии "Думской" он связал поджог со своей общественной деятельностью.

"Это не личные и не бизнес-конфликты. У меня их не было давно. Кто-то, кому не нравится моя общественная деятельность", - сказал он.

Лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко на своей странице в Facebook написал, что поджог произошел около 3 часов ночи.

"Очень символично, что в 2013 году Александр был одним из первых, кто из активистов Евромайдана в Одессе почувствовал на себе все прелести и простоту действий пророссийских криминальных элементов, которые любой ценой стремятся удержать здесь власть и сегодня. Тогда, в 2013 году Александру сожгли квартиру", - напомнил Устименко.

"Помимо всего прочего, Александр Бабич был одним из представителей нашей интеллигенции, которые привлекали внимание к защите Летнего, участвовал в публичных консультациях и очень поспособствовал тому, чтобы в сердце Одессы, на территории Летнего театра Труханов и Галантерник не построили очередной ТЦ", - добавил он.

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко также написал, что "Александр выходил на много протестов против незаконных застроек, уничтожения памятников архитектуры и зеленых зон... Почти все эти протесты били по интересам мафиозного клана Труханова-Галантерника".

Украинская правда

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Темы: Одесса пожар


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