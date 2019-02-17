Спасатели предупреждают об опасности лавин
227 просмотров
Воскресенье, 17 февраля 2019, 21:19
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Львовской областей.
Об этом говорится на сайте службы в воскресенье.
"17-18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ГСЧС.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua