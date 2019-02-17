Спасатели предупреждают об опасности лавин

227 просмотров
Воскресенье, 17 февраля 2019, 21:19

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Львовской областей.

Об этом говорится на сайте службы в воскресенье.

"17-18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ГСЧС.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода ГСЧС


powered by lun.ua
По теме
Под конец следующей недели в Украину вернется снег 17 февраля 2019, 17:50
Почти апрель: в Украине в воскресенье до 14 тепла 16 февраля 2019, 19:02
В Киеве обещают скользкую субботу 16 февраля 2019, 08:59
Все новости
Главные новости
В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП
В Одессе сожгли машину историка, боровшегося против застроек
"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении
Политзаключенному Коломийцу не оказывают медпомощь в колонии РФ - жена
Все новости
здоровье

От чего может спасти одно яйцо в день?

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

исследование

Чем кофе может помочь людям с диабетом

улыбнитесь!

Веселая жизнь кубика льда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів