Спасатели предупреждают об опасности лавин

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Львовской областей.

Об этом говорится на сайте службы в воскресенье.

"17-18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ГСЧС.