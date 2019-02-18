Вооруженные силы получили более 100 модернизированных танков Т-64
Понедельник, 18 февраля 2019, 01:35
Вооруженные силы Украины получили более сотни модернизированных на Харьковском бронетанковом заводе танков Т-64.
Об этом сообщил Правительственный портал.
"Украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Харьковский бронетанковый завод выпустил более сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года. Теперь он поставляется в Вооруженные Силы Украины.
"Обновленный танк имеет расширенные боевые возможности: современные ночные приборы наблюдения, новая динамическая защита, цифровые радиостанции" Лыбидь К-2РБ ", систему спутниковой навигации", - сообщает Правительственный портал.
Напоминаем:
- В январе 2017 президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна провести глубокую модернизацию танков Т-64 или Т-80, так как это процесс занимает 2,5 месяца, а изготовление одного современного танка "Оплот" занимает не менее 18 месяцев.