Вооруженные силы получили более 100 модернизированных танков Т-64

586 просмотров
Понедельник, 18 февраля 2019, 02:35

Вооруженные силы Украины получили более сотни модернизированных на Харьковском бронетанковом заводе танков Т-64.

Об этом сообщил Правительственный портал.

"Украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Харьковский бронетанковый завод выпустил более сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года. Теперь он поставляется в Вооруженные Силы Украины.

"Обновленный танк имеет расширенные боевые возможности: современные ночные приборы наблюдения, новая динамическая защита, цифровые радиостанции" Лыбидь К-2РБ ", систему спутниковой навигации", - сообщает Правительственный портал.

Напоминаем:

  • В январе 2017 президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна провести глубокую модернизацию танков Т-64 или Т-80, так как это процесс занимает 2,5 месяца, а изготовление одного современного танка "Оплот" занимает не менее 18 месяцев.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вооруженные силы Укроборонпром


powered by lun.ua
По теме
В Черном море пройдут украинские-американские учения "Sea Breeze - 2019" 18 февраля 2019, 01:39
Территориальная оборона: как организовать патриотов 15 февраля 2019, 13:30
Бойцы ОС "феерично" уничтожили ДЗОТ на Ясиноватской развязке – офицер 12 февраля 2019, 10:45
Все новости
Главные новости
Силы ООС разоблачили вражескую ДРГ, боевика взяли в плен
В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП
В Одессе сожгли машину историка, боровшегося против застроек
"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении
Все новости
здоровье

8 причин есть лук

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

Фото

Фотограф снимает заброшенные здания в странах Европы

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів