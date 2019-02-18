СБУ поймала на взятке следователя полиции
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Понедельник, 18 февраля 2019, 09:33
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали следователя одного из райотделов полиции Киевщины, который требовал взятку в 2000 долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, полицейский требовал взятку от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.
Отмечается, что полицейского задержали после получения всей суммы взятки.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Украинская правда
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