СБУ поймала на взятке следователя полиции

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Понедельник, 18 февраля 2019, 09:33

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали следователя одного из райотделов полиции Киевщины, который требовал взятку в 2000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, полицейский требовал взятку от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

 

Отмечается, что полицейского задержали после получения всей суммы взятки.

 

Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: СБУ полиция взятка


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