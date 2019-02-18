СБУ поймала на взятке следователя полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали следователя одного из райотделов полиции Киевщины, который требовал взятку в 2000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, полицейский требовал взятку от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

Отмечается, что полицейского задержали после получения всей суммы взятки.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.