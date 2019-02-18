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Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Понедельник, 18 февраля 2019, 08:37

Истребители НАТО на следующей неделе будут отрабатывать над территорией Эстонии полеты на малой высоте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что дислоцированные на авиабазе Эмари самолеты ВВС Германии Eurofighter в течение недели будут совершать полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов.

В Главном штабе пояснили, что страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в частности для выполнения бреющих полетов. Такие участки выделены и в Латвии, Литве и Эстонии.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии военно-воздушные силы НАТО осуществляют на ротационной основе с 29 марта 2004 года, с тех пор как Латвия, Литва и Эстония, которые не имеют своих истребителей, стали членами альянса.

Охрана воздушного пространства стран Балтии является составной частью концепции "умной обороны", которая призвана сохранять ресурсы государств альянса.

Темы: НАТОЭстония
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