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В горсовете Николаева проходят обыски

Понедельник, 18 февраля 2019, 09:58
В горсовете Николаева проходят обыски

В Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева полиция проводит обыски.

Об этом говорится в сообщении департамента в Facebook.

Отмечается, что следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства №1218150000000241 от 16 августа 2018 года.

Сообщается, что обыски проходят с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации.

"Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком", - добавили в ведомстве.

Вместе с тем в полиции Николаевской области заявили, что чиновникам Николаевского горсовета инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и факты растраты чужого имущества.

 
 

"Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершивших правонарушения, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города", - говорится в сообщении.

 

В полиции добавили, что сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.

Украинская правда
Темы: Николаевполицияобыски
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