Луценко объяснил, что подкуп избирателей и когда могут задержать агитатора

Правоохранители могут задерживать агитаторов, только если они не прекращают агитировать без исходных данных кандидата или подкупают избирателей.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов относительно будущих выборов.

"Все кандидаты уже зарегистрированы, потому недопустима любая агитация без исходных данных. Если полиция обнаруживает такие случаи, должен быть там же на месте выписан административный штраф. Если человек не прекращает свою незаконную деятельность, должна быть вызвана спецгруппа, человек должен быть задержана и доставлен ​​в райотдел с последующими процессуальными действиями", – пояснил Луценко.

"Но только если человек не остановился в нарушении закона... Не нужно повторять ошибки, которые произошли на востоке Украины, когда агитаторов просто загребают в автозак и везут в райотдел. Админнарушению надо фиксировать, штрафы выписывать, но 208 статья для задержания в этом случае не работает", – подчеркнул он.

Генпрокурор добавил: "Выставление агитационных палаток, если у них все нормально с поданной заявкой, исходными данными и агитацией, которую они распространяют, также законно. И закон не предусматривает право органа местного самоуправления собирать за это деньги. У нас Черновцы решили немного подзаработать на этом. Это незаконно".

"А в Луганской области полиция почему-то считает, что нужно разрешение горсовета на установление агитационных палаток. Это также не соответствует закону. Задача полиции одна: (проверить) подана ли заявка на палатку в орган местного самоуправления и вся ли продукция имеет исходные данные. Других требований к участникам процесса быть не может", – сказал он.

"Подкупом избирателей являются деньги, ценные подарки, продукты – все, кроме сувениров с партийной символикой и агитационной литературы. Раздача очков, раздача пайков в партийных пакетах, выдача денег – не только избирателям, но даже агитаторам – запрещена законом", – заявил Луценко.

"Если мы получаем сигнал, что где-то подкупают избирателей, Национальная полиция имеет право задерживать человека, который только что совершил или совершает преступление. Если речь идет о закрытом помещении, полиция имеет право заходить туда, но прокуратура потом идет в суд о законности этого - так что согласуйте", – призвал генпрокурор.

"Проверьте, не является ли это помещением народного депутата, потому что в них мы не имеем права заходить вообще – без решения Верховной Рады", – подчеркнул он.

Луценко также напомнил, что недопустимо голосовать за гражданина, который находится за границей:

"Это чистый криминал, который легко раскроется. В день выборов все списки отсутствующих в Украине граждан будут переданы в электронном виде органам. Если на участке обнаружат голосования за отсутствующего гражданина – чистый криминал для того, кто выдал этот бюллетень".

Он добавил, что голосование за мертвых тоже легко вычислить, – и призвал сверить реестры избирателей и умерших граждан.

Луценко также напомнил, что для митингов нужно подавать заявки, а полиция должна разводить митинги и контрмитинги, а также "действовать по закону, но жестко, с теми, кто приходит с оружием" на митинги.