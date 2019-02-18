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В столичном метро закрывали "Майдан Независимости" и "Крещатик"

Понедельник, 18 февраля 2019, 11:11

Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрывали для пассажиров.

Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Пересадка между станциями также перекрыта.

Причина – анонимное сообщение о минировании.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку.

По состоянию на 12:33 метрополитен сообщил, что станции проверены и работают в обычном режиме.

"Взрывоопасных предметрв не обнаружено", – говорят в метро.

Украинская правда
Темы: метроКиев
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