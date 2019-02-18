В столичном метро закрывали "Майдан Независимости" и "Крещатик"
Понедельник, 18 февраля 2019, 11:11
Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрывали для пассажиров.
Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Пересадка между станциями также перекрыта.
Причина – анонимное сообщение о минировании.
Отмечается, что правоохранители проводят проверку.
По состоянию на 12:33 метрополитен сообщил, что станции проверены и работают в обычном режиме.
"Взрывоопасных предметрв не обнаружено", – говорят в метро.
Украинская правда