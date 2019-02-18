В столичном метро закрыли "Майдан Независимости" и "Крещатик"
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Понедельник, 18 февраля 2019, 12:11
Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыли для пассажиров.
Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Пересадка между станциями также перекрыта.
Причина – анонимное сообщение о минировании.
Отмечается, что правоохранители проводят проверку.
Украинская правда
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