Пересадка между станциями также перекрыта.

Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыли для пассажиров.

Украинская правда

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