Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрывали для пассажиров.

Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Пересадка между станциями также перекрыта.

Причина – анонимное сообщение о минировании.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку.

По состоянию на 12:33 метрополитен сообщил, что станции проверены и работают в обычном режиме.

"Взрывоопасных предметрв не обнаружено", – говорят в метро.