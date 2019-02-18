В столичном метро закрыли "Майдан Независимости" и "Крещатик"

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Понедельник, 18 февраля 2019, 12:11

Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыли для пассажиров.

Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Пересадка между станциями также перекрыта.

Причина – анонимное сообщение о минировании.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку.

Украинская правда

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Темы: метро Киев


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