Украину ночью приморозит, но дальше снова будет тепло

Ночью 19 февраля в Украине ожидается похолодание до -8, но в дальнейшем по всей территории страны снова потеплеет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью также ясное, не защищенное облаками, небо позволит охладить воздух до 4-8 градусов мороза, на Харьковщине и Сумщине иногда даже до -8-10 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, в дневные часы уже подключится солнце, поэтому потеплеет до +3+7 градусов.

"На северо-востоке воздух не успеет прогреться, там ожидается 1+2 градуса. Самой теплой будет погода в западных областях: ночью 0+3, днем ​​+5+11 градусов. В южной части Украины ожидается ночью 0-5 мороза, днем ​​+3+7 градусов. Немного померзнет наш Юг", - отмечает Диденко.

В Киеве 19 февраля ночью прогнозируют -4-7 градусов, а днем ​​+4+6 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, 20 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на западе около 0, на севере, в центре и юге до -4, на востоке до -6. Днем воздух прогреется до +9 на западе, до +6 на севере и в центре и до +5 на востоке.

"Пока что будет в Киеве сравнительно тепло, похолодание придет 22-23 февраля. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет", - отмечает Диденко.