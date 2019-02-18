Ученый пытался продать секретные разработки вооружения - СБУ

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Понедельник, 18 февраля 2019, 14:37

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киеве экс-сотрудника одного из научно-исследовательских институтов, который пытался передать иностранной разведке секретные разработки в оборонной сфере Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ученый был завербован представителями иностранной спецслужбы.

"По замыслу "кураторов" за денежное вознаграждение мужчина должен был передать секретные материалы относительно радиоизлучающих технологий, аналоги которых в мире отсутствуют", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц столицы при попытке незаконной передачи секретных сведений.

Сейчас фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Украинская правда

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Темы: СБУ Киев оружие


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