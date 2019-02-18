В Киеве зафиксировали первую смерть от кори

В Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина.

Об этом сообщила "Укринформу" ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии – ред.)", – сказала она.

"Это – первый случай в больнице, и в Киеве", – подчеркнула профессор.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ, в этом году умерли уже 8 человек, среди которых двое детей. С 28 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 21355 человек (9304 взрослых и 12051 ребенок).

На прошлой неделе из-за осложнений от кори умер 18-летний студент. В течение 7-й недели 2019 года корью заболели 3264 человека (1545 взрослых и 1719 детей).

В 2018 году корь забрал 16 жизней.

С 2017 года корью переболели более 73 тысячи человек, из них 28 случаев закончились летально.