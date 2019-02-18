Россия запретила въезд фотографу, которая освещала репрессии в Крыму
Российские пограничники запретили въезд в РФ и Крым украинской фотожурналистке Алине Смутко, которая освещала, в частности, репрессии на оккупированном полуострове.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Сегодня я пополнила список лиц, которые "угрожают национальной безопасности Российской Федерации", – написала фотограф.
По словам Смутко, въезд запрещен до 2028 года.
В комментариях она добавила, что пограничники официальной причины не назвали.
"Просто сообщили, что въезд закрыт по указанию ФСБ (Федеральной службы безопасности – УП). А в уведомлении просто ссылка на статью закона о въезде/выезде", – добавила Смутко.
Девушка предполагает, что, вероятно, решение российских силовиков связано с ее работой.
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