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Россия запретила въезд фотографу, которая освещала репрессии в Крыму

Понедельник, 18 февраля 2019, 14:05

Российские пограничники запретили въезд в РФ и Крым украинской фотожурналистке Алине Смутко, которая освещала, в частности, репрессии на оккупированном полуострове.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня я пополнила список лиц, которые "угрожают национальной безопасности Российской Федерации", – написала фотограф.

По словам Смутко, въезд запрещен до 2028 года.

В комментариях она добавила, что пограничники официальной причины не назвали.

"Просто сообщили, что въезд закрыт по указанию ФСБ (Федеральной службы безопасности – УП). А в уведомлении просто ссылка на статью закона о въезде/выезде", – добавила Смутко.

Девушка предполагает, что, вероятно, решение российских силовиков связано с ее работой.

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Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcияправа человекакрымские татары
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