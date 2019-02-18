Россия запретила въезд фотографу, которая освещала репрессии в Крыму

579 просмотров
Понедельник, 18 февраля 2019, 15:05

Российские пограничники запретили въезд в РФ и Крым украинской фотожурналистке Алине Смутко, которая освещала, в частности, репрессии на оккупированном полуострове.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня я пополнила список лиц, которые "угрожают национальной безопасности Российской Федерации", – написала фотограф.

По словам Смутко, въезд запрещен до 2028 года.

В комментариях она добавила, что пограничники официальной причины не назвали.

"Просто сообщили, что въезд закрыт по указанию ФСБ (Федеральной службы безопасности – УП). А в уведомлении просто ссылка на статью закона о въезде/выезде", – добавила Смутко.

Девушка предполагает, что, вероятно, решение российских силовиков связано с ее работой.

Читайте также материалы "Украинской правды" с фотографиями Алины Смутко:

"Дело 26 февраля". Родные о политзаключенных Кремля

12 лет за разговор на кухне. Как российский суд признает крымских татар "террористами"

Дело Чийгоза. Борьба за право попрощаться с матерью

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым оккупация Росcия права человека крымские татары


powered by lun.ua
По теме
В Симферопольском СИЗО у жены Балуха не приняли для него передачу 18 февраля 2019, 05:18
"Суд" оккупантов отправил трех задержанных крымских татар в СИЗО 16 февраля 2019, 16:41
В Крыму ФСБ проверяет "на экстремизм" портрет Бандеры, изъятый ​​у проукраинского активиста 16 февраля 2019, 06:04
Все новости
Главные новости
На приговор Януковичу подали апелляцию
Полиция установила "самооборонцев", которые захватывали украинские корабли в Крыму
В Киеве зафиксировали первую смерть от кори
В деле "Мосийчук против Супрун" назначили нового судью
Все новости
мнение

4 правила как выбрать маникюрный салон

семья

Секс после рождения ребенка: что нужно знать новоиспеченным родителям

Фото

Фотограф снимает заброшенные здания в странах Европы

Видео

Украинские фильмы 2018 года в одном ролике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів