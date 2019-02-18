НАБУ проверит, законно ли ГПУ обновила свой автопарк

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Понедельник, 18 февраля 2019, 15:14

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за закупки Генеральной прокуратурой 19 автомобилей в период, когда действовал соответствующий запрет Кабинета министров.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В ноябре 2018 года журналисты опубликовали расследование об автопарке ГПУ.

В материале говорилось, что генпрокуратура закупила 19 легковых автомобилей (в основном - Toyota Corolla - ред.) на общую сумму около 13 млн гривен в то время, когда такие закупки были запрещены постановлением Кабмина.

Документом запрещалось покупать автомобили в 2016-18 гг., однако в ГПУ решили, что постановление противоречит закону "О прокуратуре" и не стали его выполнять.

 

Отмечалось, что по состоянию на ноябрь 2018 года автопарк ГПУ был самым большим за всю историю этого органа и составлял 103 автомобиля.

После публикации юристы проекта обратились к НАБУ, в ведомстве тогда не зарегистрировали производства.

В связи с этим журналисты обратились в Соломенский райсуд. По решению суда, НАБУ обязали начать расследование.

18 февраля журналисты сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство и будет расследовать "нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах".

Отмечается, что расследование открыто 31 января по ст. 210 ч. 2 УК.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура НАБУ авто Киев


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