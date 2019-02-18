Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета
России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США.
Об этом со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова сообщает Интерфакс.
По его словам, компания должна была уже к концу 2019 года выпустить несколько самолетов, однако запуск серийного производства отложили на конец 2020 года.
"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.
При этом еще 10 января в российском правительстве заявляли, что "никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет", и "санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера".
Агентство напомнило, что санкции США против российских компаний "Аэрокомпозит" и "ОНПП "Технология" имени Ромашина" поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21.
Некоторые компоненты для композитов, использовавшиеся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно отгрузка прекратилась.
Россияне надеятся, что МС-21 станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua