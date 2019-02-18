Из-за санкций Россия не смогла начать выпуск нового самолета

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Понедельник, 18 февраля 2019, 16:44

России пришлось отложить старт серийного производства самолетов МС-21 из-за прекращения поставок композитных материалов из США.

Об этом со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова сообщает Интерфакс.

По его словам, компания должна была уже к концу 2019 года выпустить несколько самолетов, однако запуск серийного производства отложили на конец 2020 года.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.

При этом еще 10 января в российском правительстве заявляли, что "никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет", и "санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера".

Агентство напомнило, что санкции США против российских компаний "Аэрокомпозит" и "ОНПП "Технология" имени Ромашина" поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21.

Некоторые компоненты для композитов, использовавшиеся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно отгрузка прекратилась.

Россияне надеятся, что МС-21 станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ.

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Темы: авиа Росcия санкции производство


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