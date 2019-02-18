Министры ЕС определили "азовский пакет" поддержки Украины

1594 просмотра
Понедельник, 18 февраля 2019, 17:02

Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Брюсселе определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую можем предоставить, в частности, в регионе Азовского моря после того, как регион посетила миссия Европейского Союза. Мы определили сферы для дальнейшей поддержки со стороны ЕС", - отметила Могерини.

По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Азовское море санкции ЕС


powered by lun.ua
По теме
Порошенко: Не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива 12 февраля 2019, 16:33
На учениях в Азовском море отразили "атаку врага" 6 февраля 2019, 18:02
В пограничной службе рассказали, как усиливают охрану в море 4 февраля 2019, 11:06
Все новости
Главные новости
Министры ЕС определили "азовский пакет" поддержки Украины
Спецслужбы РФ готовят атаки на 20 храмов УПЦ МП – Грицак
Регулятор получил разрешение на проверку облгазов Фирташа
IT-индустрия выступает против ужесточения правил для ФЛП
Все новости
психология

Почему нельзя сравнивать детей

еда

Шеф-повар создает десерты в форме обычных вещей

Фото

Как лекарства побеждают рак

Видео

Украинские фильмы 2018 года в одном ролике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів