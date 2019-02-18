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Министры ЕС определили "азовский пакет" поддержки Украины

Понедельник, 18 февраля 2019, 16:02
Министры ЕС определили азовский пакет поддержки Украины

Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Брюсселе определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую можем предоставить, в частности, в регионе Азовского моря после того, как регион посетила миссия Европейского Союза. Мы определили сферы для дальнейшей поддержки со стороны ЕС", - отметила Могерини.

По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.

Темы: Азовское моресанкцииЕС
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