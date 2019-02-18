Кандидаты на ТВ: мониторинг показал, кого любят и ненавидят телеканалы

Наиболее ярко выраженную политическую позицию при освещении в СМИ президентской избирательной кампании в Украине занимают телеканалы "1+1", "Прямой", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112 Украина".

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине проводит коалиция общественных организаций в составе "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации" и "StopFake".

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно первым промежуточным результатам независимого мониторинга освещения в медиа президентской гонки за период с 14 января по 3 февраля, телеканалы "ICTV", "СТБ" и "UA:Перший" занимали более-менее нейтральную позицию по отношению к различным кандидатам.

При этом симпатии канала "1+1" находятся на стороне кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Александра Шевченко. А вот действующую власть на нем постоянно критикуют, в том числе президента Петра Порошенко.

По данным мониторинга, телеканалы действующего президента "Прямой" и "5 канал" "откровенно симпатизируют" Порошенко. При этом на "Прямом" звучит "сокрушительная критика" в адрес Юлии Тимошенко и Зеленского.

Телеканал "Украина" демонстрирует симпатии к кандидату от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александру Вилкулу и в то же время критикует кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в связи с произошедшим расколом в "Оппозиционном блоке". При этом кампанию Бойко активно освещает и поддерживает телеканал "Интер".

Канал "NewsOne", по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Бойко. В свою очередь канал "112 Украина" больше всего внимания уделяет Порошенко и Бойко.

"Почти все медиа (в первую очередь телеканалы), за небольшим исключением, которые вошли в мониторинг, демонстрировали свои симпатии или антипатии к тем или иным кандидатам в президенты. В большинстве случаев это можно объяснить не так позицией самих журналистов, как позицией медиасобственников, которые имеют собственные политические интересы. И это тренд не только этой, а почти всех избирательных кампаний в Украине", - отмечает исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникации" Диана Дуцик.

Международный эксперт Совета Европы Расто Кужель отмечает, что украинские СМИ активно освещают проводимые кандидатами мероприятия и связанные с выборами процедурные аспекты.

"Но с другой стороны, большинство медиа продемонстрировали свои преференции в отношении конкретных кандидатов", - подчеркнул он.