В "Азове" прокомментировали заявления о сотрудничестве с экстремистами США

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Понедельник, 18 февраля 2019, 20:35
Азов

В "Национальном корпусе" назвали "ложью" и "попыткой очернить движение" публикацию Bellingcat о вероятном сотрудничество представителей "Азова" и "Нацкорпуса" с американскими праворадикальными экстремистами.

Об этом сообщает "Лига".

В "Нацкорпуе" заявили, что публикация Bellingcat - "набор страшилок, клише и стереотипов". По словам спикера НК Романа Чернышева, журналисты пытаются "очернить азовское движение", смешивая в публикации полк "Азов" и партию "Нацкорпус". "Да, лидер один - Андрей Белецкий, но полк и партия не связаны между собой", - утверждают в "Нацкорпусе".

В публикации Bellingcat рассказывается, что журналисты общались с международным секретарем "Нацкорпуса" Еленой Семенякой. Она подтвердила участие гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма в митинге под Радой, где требовали упрощения легализации иностранных добровольцев. Она сказала, что ему предлагали вступить в ряды "Азова", но потом отказались от этого из-за "неопределенности его правового статуса".

В "Нацкорпусе" ответили, что Семеняка действительно возглавляет международный отдел - она ​​участвует в конференциях от имени "Нацкорпуса" и продвигает идеи партии - в частности идею Интермариума (концепция Балто-Черноморского союза с ядром в виде Украины и Польши). Но эта идея "вообще никакого отношения ни к США, ни к американцам не имеет", - заявляют в "Нацкорпусе", утверждая об отсутствии контактов с экстремистами.

Напомним:

  • Журналисты Bellingcat обнародовали материал, в котором утверждается, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.

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Темы: Азов националисты США


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