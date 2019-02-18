Туск: продолжение реформ - лучшее уважение Небесной сотни

Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул важность продолжения реформ и построения стандартов демократии в Украине в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Порошенко в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, лучшая форма уважения, которую можно отдать жертвам революции, это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленые на построение лучших стандартов демократии", - сказал Туск, обращаясь к Порошенко.

Он подчеркнул, что для него является важным визит для Украины, "чтобы отдать дань" украинскому народу.