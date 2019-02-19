В киевском ТЦ на LED-лестнице появилось изображение свастики. В компании заявили о хакерской атаке

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Вторник, 19 февраля 2019, 01:10

В Киеве в районе станции метро "Почайна" в торговом центре Gorodok Gallery на центральных ступеньках, которые оснащенны LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики. В администрации ТЦ заявили о хакерской атаке.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала Kristina Samharadze.

Она отметила, что это произошло в субботу, 16 февраля. На видео видно, что в холле много людей, а по ступеньках ходят родители з детьми.

 
Скриншот с Видео
 
Скриншот с видео

В администрации ТЦ вечером 18 февраля извинились за инцидент и заявили, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.

"Мы хотим извиниться за ситуацию, которая произошла в эти выходные на LED-лестнице в нашем торговом центре.
Наша компьютерная система была сломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников.

Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия", - говорится в заявлении.

Украинская правда

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Темы: Киев скандал


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