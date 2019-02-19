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Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма - РосСМИ

Вторник, 19 февраля 2019, 02:05

Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку в Черном море у берегов Крыма.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает "Крым.Реалии".

По информации PlaneRadar, радиоразведчики RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции.

Через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов, пишут российские СМИ.

Напомним:

  • 9 января самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем.
  • Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Темы: КрымСШАразведкаРосcия
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