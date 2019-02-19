Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма - РосСМИ
Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку в Черном море у берегов Крыма.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает "Крым.Реалии".
По информации PlaneRadar, радиоразведчики RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции.
08:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 лютого 2019 р.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 , #Boeing RC-135V , бортовой номер 64-14846 , позывной #MITE21, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/WyPjtLXw5n
Через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.
RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов, пишут российские СМИ.
Напомним:
- 9 января самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем.
- Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua