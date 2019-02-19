Вакарчук: Никаких отношений ни с одним олигархом у меня нет

Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не имеет связей с украинскими олигархами.

Об этом лидер группы "Океан Эльзы" рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, пытался ли Виктор Пинчук как-то стимулировать его баллотироваться в президенты, Вакарчук ответил: "Откуда вообще у вас эта байка?".

Певец отметил, что он "не является источником этих слухов и ни разу не дал ни единого повода так думать".

Вакарчук заверил, что у него нет отношений с Пинчуком, а на форум YES, который организует Пинчук, его приглашают уже не первый год.

"Я считаю, что это важная площадка для того, чтобы обсуждать различные темы, задавать вопросы, связанные с Украиной и отношениями в мире. Туда приезжает огромное количество интересных, умных, влиятельных людей. И я очень рад, что есть такая площадка. Если есть возможность там выступить, когда мне есть что сказать, я обязательно это делаю", – сказал певец.

"Я воспользовался в этот раз выступлением для того, чтобы показать, что старая политическая культура должна уйти в прошлое. Именно об этом я там говорил", – добавил Вакарчук.

"Никаких отношений ни с одним украинским олигархом я не имею и иметь не буду. Это против моих принципов. Давайте на этом поставим точку", – подытожил он.