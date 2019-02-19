Таможенник Одесской области брал взятки за растаможку "блях"

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили в систематическом взяточничестве старшего государственного инспектора одного из таможенных постов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Старший смены таможенного поста требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. К противоправному механизму легализации импортных авто злоумышленник привлек посредника. Стоимость услуг таможенника в среднем составляла сто долларов за каждый автомобиль", - говорится в сообщении.

Обоих злоумышленников задержали в областном центре при получении 1 тысячи 100 долларов от таможенного брокера за растаможку 10 автомобилей.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взятки за таможенное оформление двух транспортных средств на иностранной регистрации.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 УК решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и возможную причастность других должностных лиц таможни к незаконной деятельности.

Напомним: