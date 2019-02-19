Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве провалилась дорога в направлении Севастопольской площади

Вторник, 19 февраля 2019, 09:08
В Киеве провалилась дорога в направлении Севастопольской площади
radiosvoboda.org

На улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

 
На улице Народного ополчения провалилась часть дороги
radiosvoboda.org

"Киевпастранс" сообщил, что "с начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов 19д, 30,40,40к и выезды из ТРЕД 3 по улице Народного ополчения, 9, в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части".

"Движение троллейбусов осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому проспекту, улице Смелянской – дальше по своей схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города", – добавило КП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: