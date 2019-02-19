В Киеве провалилась дорога в направлении Севастопольской площади

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Вторник, 19 февраля 2019, 10:08
radiosvoboda.org

На улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

 
На улице Народного ополчения провалилась часть дороги
radiosvoboda.org

"Киевпастранс" сообщил, что "с начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов 19д, 30,40,40к и выезды из ТРЕД 3 по улице Народного ополчения, 9, в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части".

"Движение троллейбусов осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому проспекту, улице Смелянской – дальше по своей схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города", – добавило КП.

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Темы: Киев дороги


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