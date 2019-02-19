В Киеве провалилась дорога в направлении Севастопольской площади
Вторник, 19 февраля 2019, 09:08
На улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Киевпастранс" сообщил, что "с начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов 19д, 30,40,40к и выезды из ТРЕД 3 по улице Народного ополчения, 9, в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части".
"Движение троллейбусов осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому проспекту, улице Смелянской – дальше по своей схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города", – добавило КП.