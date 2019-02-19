Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

Вторник, 19 февраля 2019, 09:36
РФ включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках".

Отмечается, что размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.

По данным российского ведомства, США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а больше всего убытков Россия потерпела от Европейского союза - 2,42 миллиарда долларов.

В Министерстве экономического развития России добавили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России.

Там насчитали 22 таких мероприятия.

Напомним:

  • В мае прошлого года президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширил круг лиц с ограничениями в полтора раза.
  • В декабре 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации за нападения в море.

Темы: РосcияУкраинаэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Росcия
В российском Сочи взялись за укрепление портов
Спецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов
Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основном дронами, а не ракетами
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: