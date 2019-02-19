РФ включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках".

Отмечается, что размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.

По данным российского ведомства, США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а больше всего убытков Россия потерпела от Европейского союза - 2,42 миллиарда долларов.

В Министерстве экономического развития России добавили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России.

Там насчитали 22 таких мероприятия.

Напомним: