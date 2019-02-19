РФ включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб
Вторник, 19 февраля 2019, 09:36
Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках".
Отмечается, что размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.
По данным российского ведомства, США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а больше всего убытков Россия потерпела от Европейского союза - 2,42 миллиарда долларов.
В Министерстве экономического развития России добавили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России.
Там насчитали 22 таких мероприятия.
Напомним:
- В мае прошлого года президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширил круг лиц с ограничениями в полтора раза.
- В декабре 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации за нападения в море.