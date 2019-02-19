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Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за санкций Запада

Вторник, 19 февраля 2019, 09:40

Сумма убытков от экономических санкций против России для российских экспортеров на конец 2018 года составила $6,3 млрд.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга Минэкономразвития РФ за 2018 год.

В целом в отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяли 159 ограничительных мер.

Сумма ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет $6,3 млрд.

Лидером по количеству ограничительных мер в отношении продукции из РФ стали ЕС (25), Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (12), США (9), Австралия (6).

Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (более $2,4 млрд), США (свыше $1,1 млрд), Украине ($775 млн), Турции ($713 млн).

Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность - ее убытки оценивают почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.

Европейская правда 

Темы: Росcиясанкцииэкспорт
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