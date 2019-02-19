"Укроборонпром" показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ

ГК "Укроборонпром" и компания ОАЭ Calidus LLC представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер "Al-Wahash" с боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП "Киевский бронетанковый завод" и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины.

"Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер"", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что благодаря установленному боевому модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

"Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня", - заявили в "Укроборонпроме".

Там добавили, что 18 февраля Calidus LLC и Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве.

В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.

Кроме того сообщается, что стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники.