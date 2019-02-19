Вакарчук говорит, что сначала нужны изменения в головах, а затем – в карманах

Музыкант Святослав Вакарчук хотел бы, чтобы в его политсилу входили люди, которые хотят "революции в головах".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде"

"Мы можем говорить, что пока украинцы не чувствуют изменений в карманах, но сначала в головах поменяется, а затем начнутся изменения в карманах. Вот мой основной посыл", - считает Вакарчук.

По его мнению, важность революций в том, что без них часто невозможны изменения.

"Если бы не революция Достоинства или Оранжевая революция, сознание украинцев было бы, по моему мнению, менее пригодным для настоящих изменений", - считает Вакарчук.

В то же время певец отмечает, что сама по себе революция не решает вопрос, потому что на самом деле успеха достигают те общества, которые имеют устойчивое развитие.

"Устойчивое развитие и революция - это несовместимые вещи. Поэтому нам надо находить такую ​​модель, чтобы политических революций у нас не происходило, а революция в головах произошла как можно быстрее", - говорит Вакарчук.

Для этого, по его мнению, нужны несколько путей.

"Выборы, просветительская деятельность, образовательная деятельность, разъяснительная работа, собственный пример", - отметил Вакарчук.

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