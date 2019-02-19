Вакарчук говорит, что сначала нужны изменения в головах, а затем – в карманах

208 просмотров
Вторник, 19 февраля 2019, 11:49

Музыкант Святослав Вакарчук хотел бы, чтобы в его политсилу входили люди, которые хотят "революции в головах".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде"

"Мы можем говорить, что пока украинцы не чувствуют изменений в карманах, но сначала в головах поменяется, а затем начнутся изменения в карманах. Вот мой основной посыл", - считает Вакарчук.

По его мнению, важность революций в том, что без них часто невозможны изменения.

"Если бы не революция Достоинства или Оранжевая революция, сознание украинцев было бы, по моему мнению, менее пригодным для настоящих изменений", - считает Вакарчук.

В то же время певец отмечает, что сама по себе революция не решает вопрос, потому что на самом деле успеха достигают те общества, которые имеют устойчивое развитие.

"Устойчивое развитие и революция - это несовместимые вещи. Поэтому нам надо находить такую ​​модель, чтобы политических революций у нас не происходило, а революция в головах произошла как можно быстрее", - говорит Вакарчук.

Для этого, по его мнению, нужны несколько путей.

"Выборы, просветительская деятельность, образовательная деятельность, разъяснительная работа, собственный пример", - отметил Вакарчук.

Подробнее о политике, музыке, звездной болезни и многое другое читайте "Святослав Вакарчук: Я никогда не заявлял, что собираюсь идти на президентские выборы. Я никому ничего не обещал"

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук


powered by lun.ua
По теме
Вакарчук раскрыл, на каких принципах подбирает людей в команду 19 февраля 2019, 11:03
Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко 19 февраля 2019, 10:58
Вакарчук говорит, что ситуация изменилась с его неудачного похода в Раду 19 февраля 2019, 09:30
Все новости
Главные новости
Министр объяснил, на кого направлен законопроект о трудоустройстве ФЛП
В СБУ назвали храмы, которые хотела атаковать ФСБ России
Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко
НБУ получил недвижимость компании Коломойского в Днепре
Все новости
мнение

Насколько безопасны сушилки для рук и как сушить руки после туалета?

Культура

Нацотбор "Евровидение-2019": выбираем победителя

Видео

Как образуются 6-километровые айсберги?

Фото

Фотограф снимает заброшенные здания в странах Европы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів