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Ключевые кандидаты, включая Зеленского, определили, кто представит их в Брюсселе

Вторник, 19 февраля 2019, 11:15

В понедельник 25 февраля в Брюсселе состоится встреча с участием советников ключевых кандидатов на пост президента Украины – Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Владимира Зеленского. ОБНОВЛЕНО: Сначала сообщалось, что речь идет о внешнеполитических советниках, впоследствии организаторы уточнили, что не все советники имеют такой статус.

Они примут участие в дискуссии в рамках "Украинской лаборатории", организованной Офисом связи украинских аналитических центров в Брюсселе.

По утверждению организаторов, все кандидаты-лидеры президентской гонки подтвердили участие советников. Благодаря этому стало известно, кто является советником Владимира Зеленского, уполномоченным представить кандидата и его программу в общении с дипломатами и чиновниками в Брюсселе.

На эту должность назначили харьковчанку Ирину Венедиктову, заведующую кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина. Информации о ее опыт в сфере международных вопросов найти не удалось. Известно, что она участвовала в конкурсе судей Верховного суда. Проверка тогда не нашла в ней признаков недоброчестности, но в то же время она не прошла конкурс по баллам.

Внешним советником кампании действующего президента стал Ростислав Павленко, директор Национального института стратегических исследований. По информации "Европейской правды", действующий внешнеполитический советник президента Порошенко Константин Елисеев не участвует в кампании, чтобы избежать конфликта со статусом государственного служащего

От Юлии Тимошенко в Брюссель поедет ее многолетний советник Григорий Немыря. Позицию Анатолия Гриценко представит народный депутат Светлана Залищук, которая с недавних пор руководит международным направлением в его штабе.

Европейская правда

Темы: ЗеленскийТимошенкоГриценкоПорошенковыборы президента 2019
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