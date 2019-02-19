СМИ нашли неофициальные миллионные расходы жены прокурора-антикоррупционера

Жена прокурора Руслана Биловара, который работает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, тратит на жизнь гораздо больше, чем декларирует семья.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

Биловар – прокурор отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры. Журналисты утверждают, что нашли незадекларированные расходы жены чиновника благодаря ее профилю в Инстаграм.

Часы Graff Butterfly

В частности, Ирина Биловар позировала на фотографии в часах бренда Graff Butterfly, цена которых – 120 тысяч долларов. Впервые женщина показала часы в сети в 2017 году, однако затрат на приобретение дорогих аксессуаров прокурор ни разу не декларировал.

На другой фотографии жена прокурора уже в других часах – бренда Rolex (часы такой фирмы есть в декларации семьи – УП), которые в Украине можно приобрести за миллион гривен.

Ирина Биловар также позирует с сумочками известных брендов: Chanel, Louis Vuitton и Valentino. По приблизительным подсчетам журналистов, их стоимость – 10 тысяч евро.

Женщина также фотографировалась возле автомобиля Audi Q7 2017 стоимостью в полтора миллиона гривен. Ирина пишет в соцсетях, что ездит на Audi на работу. Однако в декларации ее мужа-прокурора пользования или владения этим автомобилем не указано. Авто такой же марки зарегистрировано на предприятие мамы прокурора Людмилы Биловар.

Биловар возле автомобиля Audi Q7 2017

Также жена чиновника делится с друзьями фотографиями из своих многочисленных отпусков.

В частности, в течение 3 прошлых лет она 7 раз отдыхала в отеле Rixos Sungate в Турции. На всех фотографиях с отдыха в заведении Ирина – в зоне для VIP-клиентов.

Расследователи утверждают, что определили номер, в котором она отдыхала. Это апартаменты Deluxe площадью 70 квадратных метров с индивидуальной террасой, гостиной, 2 ванными комнатами и выходом к бассейну. Семь недельных туров в это заведение будет стоить 700 тысяч гривен.

В 2015 году жена прокурора, согласно Инстаграму, отдыхала в Греческом отеле Suni Beach Resort. Ориентировочная цена отдыха - 70 тысяч гривен.

В том же году, по словам журналистов, прокурорская семья неделю отдыхала на Мальдивах, в вилле Sunrise отеля Anantara dhigu maldives resort. Стоимость подобного путешествия - 300 тысяч гривен.

В 2017 году Биловар снова отправились в этот же отель, но в виллу Pool, площадью 180 кв.м., с удобным выходом на пляж, личным бассейном, ванной-терраццо и отдельной гардеробной комнатой. Недельный тур сюда стоит 400 тысяч гривен.

Кроме этого, в период с 2015 по 2017 год Ирина Биловар несколько раз посещала модные показы в Милане, ездила отдыхать в Париж, ОАЭ и Москву.

Судя по фотографиям, в столице России она встречалась с подругами и остановилась в отеле "National", расположенном прямо на Красной площади.

Всего за три года, по подсчетам журналистов, семья прокурора потратила на отдых 1 миллион 720 тысяч гривен. А с учетом часов, аксессуаров и незадекларованного авто расходы составили почти 8 миллионов гривен.

"В 2015 году Руслан Биловар внес в свою электронную декларацию почти 8 с половиной миллионов гривен наличных средств. Однако несмотря на дальнейшие расходы, зафиксированные на фото его жены, в дальнейшем его состояние не уменьшились, а выросли. Уже в 2017 году прокурор декларирует более 10 млн грн сбережений", – говорится в расследовании.

Родители прокурора обладают несколькими компаниями, однако, по данным журналистов, этот бизнес за 5 последних лет принес лишь 2 миллиона 800 тысяч гривен. В период с 2015 по 2017 год мать Биловар официально подарила сыну только миллион гривен.

"Брат Руслана Биловар Богдан тоже бывший прокурор. Но ушел с поста после обвинений во взяточничестве... Прокурор выиграл дело в апелляционной инстанции, но на работу в прокуратуру не вернулся", – отмечают расследователи.

На момент публикации новости страница в Инстаграм, на которую ссылаются журналисты, сначала была закрытой, а в итоге стала недоступна. В 2017 году Ирина Биловар официально зарегистрировала 640 082 гривен дохода. Согласно данным в сети, она работает нотариусом. Зарплата мужа-прокурора за год составила 366 780 гривен. Семья также указала доход от предоставления имущества в аренду, наследство, подарок от коллег из ГПУ и зарплату сына в ФК "Динамо Киев" – в общем 481 266 гривен.